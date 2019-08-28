Ambulansa yol vermeyerek tepki toplamıştı

TEM otoyolu Sultangazi mevkisinde gece yaşanan kazada 34 ZC 1558 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde ilerleyen motosiklete ve araçlara çarparak takla atmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı. Kazaya karışan 34 ZC 1558 plakalı otomobil sürücüsünün geçtiğimiz Şubat ayında D-100 karayolunda trafikte seyir halindeki bir ambulansa yol vermeyen sürücü M.E.Y (23) olduğu ortaya çıktı. Şahıs trafikte seyreden ambulansın yanına gelmiş, elini dışarı çıkararak aracıyla ambulansa yönelmiş, sonrasında otomobiliyle ambulansın önüne geçerek direksiyonu bir sağa bir sola kırarak trafikte tehlikeli hareketler yapmıştı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınan M.E.Y'ye "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108 TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesilmişti. Ayrıca M.E.Y hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Vedat Bayraktar

