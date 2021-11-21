Ambulansı bıraktı, yaşlı kadının yardımına koştu

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezine bağı ambulansta şoför olarak görev yapan Fevzi Güneş, ekip arkadaşlarıyla birlikte döndüğü vaka sonrasında Atatürk Bulvarı Yeni Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı bir kadını fark etti.

Ambulans şoförü Fevzi Güneş, yürümekte güçlük çektiği için ağır şekilde ilerleyen kadına yardım etmek için ambulansı yol kenarına aldı. Yaşlı kadının yanına koşan Güneş, yaşlı kadının koluna girerek yolun karşı tarafına geçirdi. Yaşlı kadının yardımına koşan Fevzi Güneş, trafik ışıklarında bekleyen onlarca kişinin takdirini topladı. Ambulans şoförü Fevzi Güneş'in gösterdiği örnek davranış bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yaşlı kadını yolun karşı tarafına geçiren Güneş, daha sonra ambulansa binerek görevine kaldığı yerden devam etmek üzere bulunduğu yerden ayrıldı.

Cihan Kizir

