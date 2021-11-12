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Ambulansla tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Ambulansla tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Ambulansla tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 sağlık çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Ambulansla tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastayı Çerkezköy'deki hastaneye taşıyan Sercan K. yönetimindeki 59 EM 143 plakalı ambulans ile Harun Ç.'nin kullandığı 59 JB 544 plakalı hafriyat kamyonu, ışıklarda çarpıştı.

Kazada sağlık personeli ve sürücü yaralanırken, kazayı görenler olayı 112 sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, olay yerinde ilk tedavinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, kaza anı da olay yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hüseyin Gökçeli
 

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