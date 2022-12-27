Ambulansta gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy'de gümrük kaçağı yüzlerce sağlık ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü belirleyerek çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K'nin kullandığı ambulansı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde durdurdu. Ambulansta arama yapan ekipler satışı yasak toplam 3 bin 200 adet ilaç ele geçirdi. Öte yandan, gözaltına alınan M.K ve şirket çalışanı A.B.F ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, firma sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.

Şaban Kardeş



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