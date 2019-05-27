Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi

Erdal Can İçelli- Yusuf Ekerİstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevki'inde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel son anda kendini dışarı attı. Ambulansın için de küvezde olan 3 aylık ‘Rojin' isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken henüz 3 aylık olan bebeğin ailesinin yaşadığı Edirne'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

3 aylık bebeği gözleri önünde yanan acılı anne o anları anlattı

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı, alevler içinde kalan ambulansın kuvözünde bulunan 3 aylık ‘Rojin' bebek, yanarak hayatını kaybetti. Feci olayda ambulans personeli ve 3 aylık bebeğin annesi Necmiye S. son anda ambulanstan atlayarak kurtuldu. Gözleri önünde 3 aylık bebeğini alevlere teslim eden acılı anne olayın ardından sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan anne olay yerine sevk edilen başka bir ambulansa alınarak sakinleştirici iğne yapıldı.

Olay yerindeki çalışmaları izleyen acılı anne, "Bir an bir şey oldu alev geldi arkadan. (Sağlık görevlileri) Onlar dışarıdaydı ben de dışarı attım kendimi. Ambulanstan çıktım, onlar da kaçıyordu. İçeri girip bebeğimi kurtaramadılar. Bebeğimin yanında 3 kişi vardı ama (Olay sırasında) yoklardı" dedi.

Erdal Can İçelli- Yusuf Eker