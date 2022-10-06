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Amca oğullarının muhtarlık seçimine dayanan kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Amca oğullarının muhtarlık seçimine dayanan kavgasında kan aktı: 4 yaralı
Amca oğullarının muhtarlık seçimine dayanan kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Denizli’de yaşayan amca oğulları arasında, daha önce Erzurum’da yaşanmış muhtarlık seçimine dayandığı iddia edilen tartışmada kan aktı. Birbirlerine sopa ve bıçakla saldıran amca oğullarının kavgasında 2 kişi sırtından, 2 kişi ise bacağından yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erzurum'da geçmiş dönemde yapılan muhtarlık seçiminden dolayı aralarında husumet olduğu ileri sürülen amca oğulları, yeniden tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte 10 kişi birbirine uzun sopalar ve bıçaklarla saldırdı. Bağrışmaları duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz
 

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