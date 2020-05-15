Amca yeğenin arazi kavgasında kan döküldü

Yavuzeli ilçesine bağlı Saraymağara Mahallesi'nde bulunan arazide G. Y. ile amcası Mehmet Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönen olayda G. Y, amcasını M.Y.'yi boğazından bıçakladı. Yaralan M.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Hastaneye kaldırılan amcanın sağlık durumun iyiye gittiği öğrenilirken gözaltına alınan yeğenin ise ifadesinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Mahmut Genç

