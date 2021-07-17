'Amca yeleğin kirlenmiş' diyerek üstündeki 40 bin liralık altınları çaldılar

Edinilen bilgiye göre 7 Haziran günü İzmit'te meydana gelen olayda sokakta yürüyen yaşlı bir şahsa arkadaşından pislik atan 2 kişi, “Amca yeleğin kirlenmiş” diyerek temizlemek için yanına yaklaştı. Yeleğini temizleme bahanesiyle yaşlı şahsın üzerinde bulunan yaklaşık 40 bin TL değerindeki 12 Cumhuriyet altını bin 300 TL ve 100 dolar nakit parasını çalan iki şahıs hızla gözden kayboldu.

Olayın ardından yaşlı şahsın şikayeti neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, yankesicilik olayını gerçekleştiren L.K. ve T.T. adlı iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yankesicilik şüphelisi 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa Taşören



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