Amcası kazada ölen futbolcu Ahmet Çalık'ı gözyaşları içinde anlattı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen İH Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Amca Naif Çalık, gözyaşları içinde genç futbolcuyu anlattı. Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği, Galatasaray ve İH Konyaspor forması giydiğini belirten amca Çalık, “Ahlakıyla, inancıyla, dürüstlüğüyle Türkiye Cumhuriyeti'ne mal olmuş bir sporcu. Ahmet sadece 3-5 takıma mal edilecek bir sporcu değildi. Türk sporunun başı sağ olsun. Türkiye güzel bir evladını kaybetti. Sevenleri dünyanın her yerinden arıyor, sadece Türkiye'den değil. Onların hepsinden isteğimiz onun ruhu için dua okusunlar. Bizim için yapacakları en büyük iyilik odur” diye konuştu.

Hayatını kaybeden futbolcunun dünya için bir hedefi olmadığını söyleyen amca Çalık, “Maneviyatı güçlü bir insandı. 1 ay önce İstanbul'da nişanını yaptık, eğer nasip olsaydı 1 ay sonra da düğününü yapacaktık. Dünya emeli olan bir insan değildi” diye konuştu.

Mevlüt İşli - Bayram Türüdü

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