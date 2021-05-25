Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. amcası M.T.'yi ailevi sorunlar nedeniyle darp ederek kafasından yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., adliye çıkışı cezaevine götürülürken Covid-19 testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. H.T.'nin test için sürüntü almaya götürülürken "Burnuma şey falan sokarlar, öldürürüm valla" demesi dikkat çekti.

Sürüntü alınan H.T., daha sonra Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Muhammer Ay

