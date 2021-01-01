İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amcasını öldüren zanlı tutuklandı

Amcasını öldüren zanlı tutuklandı
Amcasını öldüren zanlı tutuklandı

Aksaray’da amcasını sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren ve saklandığı köydeki müstakil eve yapılan operasyonla yakalanan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Burçak (62), aralarında husumet bulunan yeğeni Mehmet B. (26) tarafından sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan Burçak karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Burçak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin düzenlediği operasyonla Sariağıl köyünde müstakil bir evde yakalanan cinayet zanlısı Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yasin Can
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.