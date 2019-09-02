İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amcasının trafik kazası geçirdiğini öğrenen genç kendini bıçakladı

Amcasının trafik kazası geçirdiğini öğrenen genç kendini bıçakladı
Amcasının trafik kazası geçirdiğini öğrenen genç kendini bıçakladı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, amcasının Kars’ta trafik kazası geçirdiğini öğrendikten sonra bunalıma girerek, karnına sapladığı bıçakla kendini yaraladı.

Olay, öğlen saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut G. (20) adlı genç, amcasının Kars'ta trafik kazası geçirdiğini öğrenince Turanlı Sokak'ta bulunan yengesinin evine gitti. Amcasının durumu hakkında yengesinden bilgi alan Mesut G. bir anda sinir krizi geçirerek mutfakta bulunan bıçağı alıp kendi karnına sapladı. Bıçak ile kendini yaralayan Mesut G.'nin kanlar içinde yerde kaldığını gören yengesi, balkona çıkarak yardım istedi.

Çınarlı Mahallesi Sağlık Ocağında bulunan doktorların ilk olarak yardımına koştuğu Mesut G., daha sonra olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.  

Mustafa Taşören


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.