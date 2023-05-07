Amedspor Kadın Futbol Takımı play-off'a veda etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Amedspor, play-off çeyrek final etabının rövanşında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Rakibine 3-0 gibi net skorla yenilen Diyarbakır ekibi, play-off'a veda etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Elena Santos, 53. dakikada Kristina Bakarandze ve 84. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Enes Bozkuş

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