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Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü

Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü
Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ameliyat olduğu için tek başına gidemeyen Merve Göktepe, nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.

Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü - Tıkla İzle

YKS 2020'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi (TYT) bugün yapılıyor. Esenyurt'ta ayağından ameliyat olduğu için tekerlekli sandalyede olan Merve Göker, sabah 07.30'da Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alındı. Nakil aracına annesi ile bindirilen Göker, Kağıthane'deki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Sınava gireceği bina önüne kadar götürülen Göker'in annesi Vartuhi Altuntepe, “Esenyurt Belediyesi ekipleri kızımın ameliyat sürecinde çok yardımcı oldular. ÖSYM sınavında da kızımı okuluma sınava götürüyor. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Emre Baba - Veysel Ensar Gökcegözog

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