Ameliyat sonrası yüz felci geçiren hemşire hukuk mücadelesi veriyor

İddiasına göre hatalı müdahale sonucu yüz felci geçiren, bir gözünü kaybeden, vücudunun sol tarafını kullanmakta zorlanan ve kafatasının bir bölümü olmadan yaşama tutunmaya çalışan Havva Dizdar, en azından kafatası ameliyatı olarak yaşadığı ağrılardan kurtulmayı bekliyor.

Arteriovenöz Malformasyon (AVM) teşhisi konularak geçirdiği ameliyat sonrası hayatının karardığını belirten hemşire Havva Dizdar, “Hemşire olarak çalışırken boynumdaki ağrılar nedeniyle yaptırdığım muayeneler sonucu AVM teşhisi konuldu. Ameliyat için de Prof. Dr. Ö.Ö. ile irtibata geçtim ve hayatımı alt üst eden ameliyatımı gerçekleştirdi.AVM ameliyatıma bağlı olarak beynimden ikinci bir ameliyat daha geçirdim. İkinci bir ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahisi hocanın raporlarında yer aldığına göre beynimden kemik kanamaları için kullanılan bonewax maddesi çıkartılmış. AVM ameliyatı gerçekleştirilirken, beynime niye müdahale edilmiş? Ben AVM ameliyatı için gittim, 20 günde hastaneden taburcu olup evime gelecektim. Yüz sinirim kesiliyor, sağ gözümü kapatamıyorum ve ilerde kör olacağını biliyorum. Kafatasım kayboldu. Kafatasım olmadığı için dura beynime yapışmış, sağ tarafı çöktükçe sol tarafa doğru sıkışıyor. Artık sol tarafımı da gitgide kullanamıyorum” dedi.

Vücudunun sol tarafını ilerde tamamen kullanamayacak olmasına rağmen en azından kafatası ameliyatı olarak ağrılardan kurtulmak istediğini anlatan Havva Dizdar, “Bir an önce ameliyat olmam gerekiyor, çünkü ileri derecede felç olma riskim giderek artıyor. Kafatasım olmadığı için yazın sıcaktan, kışın soğuktan dayanılması zor ağrılar çekiyorum. Yüz felcimi, bir gözümü kaybetmeyi kabullendim, ancak en azından baş ağrılarımdan kurtulmak istiyorum. Tek isteğim başarılı bir ameliyatla hastanede kaybedilen kafatasımın takılmasıdır. Bir anneyim, çocuğum için bunu yapmak istiyorum. Bu şekilde yaşamanın bir anlamı yok ama kızım için yaşama tutunmak istiyorum” diye konuştu.

Hukuk mücadelesi devam ediyor

Diğer taraftan hukuk mücadelesinin de sürdüğünü anlatan Dizdar, “Gerek hatalı AVM ameliyatı sonucu beynime müdahale edilmesi, gerekse kafatasımın ameliyat sonrası kafama takılması için koruma altındaki kafatasımın kaybolmasıyla ilgili hukuk mücadelem devam ediyor. Bunlarla ilgili dosyam Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adaletin yerini bulacağına inancım tamdır. Ancak benim şu an tek istediğim yaşam kalitemi biraz olsun iyileştirecek kafatası ameliyatı gerçekleştirilmesidir” şeklinde konuştu.

Ahmet Bilge

