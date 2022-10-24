Ameliyata girecek oğullarına yetişmek için çıktıkları yolda dehşeti yaşadılar

Kaza, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FN 2087 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın seyir halindeyken tekeri patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, bariyerle çarparak defalarca takla attı. Ardından araç, hemen önünde seyreden Yalçın Mecit idaresindeki 34 DBE 642 plakalı Dacia marka otomobile çarptı. Kazada aracın içerisinde bulunan yaşlı bir kadın yola fırlarken, 2 kişi ise aracın içerisinde sıkışarak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ailenin daha önce kaza geçiren ve kolundaki platini aldırmak için ameliyata girecek olan oğullarının yanına yetişmeye çalıştıkları öğrenildi. Kazada araçta bulunan kışlık yiyecek malzemeleri de yola saçıldı. Kazanın ardından İstanbul istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

“Kaza 2 saniye sürdü”

Takla atan aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Yalçın Mecit, kazanın bir anda gerçekleştiğini söyledi. Mecit, “Anlamadım, ben yolumda gidiyordum. Birden bire bir gümbürtü koptu. Kaza 2 saniye sürdü. Arkamda oldu bitti. Gözümün önünde olan bir şey değil. Sonra benim aracıma çarptı. Yaralıların durumlarını bilmiyorum. İnşallah iyilerdir. Ama arabayı kullanan kişi bayağı yaşlı bir amcaydı. Arabamın önü hasar aldı ama kaza arkamda olduğu için bir şey söyleyemeyeceğim” dedi.

“Arka kapıdan teyze fırladı, bizim aracın önüne düştü”

Kendi araçlarıyla sağ şeritte seyir halindeyken kazayı gördüklerini söyleyen Kübra Bilen ise, “Kaza yapan araç da bizim sol tarafımızdaydı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti, nasıl olduysa tekeri mi patladı bilmiyorum. O an bir şey oldu, çünkü hakimiyeti kaybetti, bariyere vurdu. Bariyere vurunca takla attı. Arka kapıdan teyze fırladı, bizim aracın önüne düştü. Biz durduk, sonra araba takla atmaya devam etti. Üçüncü taklada durdu. Durduktan sonra araçtaki diğer teyze ve amca da yaralı haldeydi. Çıkardılar, sağlık ekibine haber verdim. Hemen geldiler. O sırada yaşlı teyzenin durumu biraz daha ağırdı. Ambulanstaki arkadaşlar götürdüler. Bildiğim kadarıyla oğlu kaza geçirmiş. Kolunda platin demir varmış, o çıkacakmış. ‘Hastaneye, oğluma yetişiyorduk' dedi. Bir anlık refleksle direksiyon hakimiyetlerini kaybettiler. Ben ilkyardım uyguladım. Diğer vatandaşlara yaralıları araçtan çıkarmamaları gerektiğini söyledim. Ama direkt araçtan çıkardılar teyzeyle amcayı. Olduğu kadar müdahale etmeye çalıştım. Rabbim yardımcıları olsun inşallah” diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu - Emrah Dursun



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