Ameliyatsız yüz germede dikkat çeken uygulama

Teknolojinin etkisiyle sağlık sektörü gibi birçok alanda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sağlık dünyasına sunulan yenilikler tedavi seçeneklerini de arttırıyor. Bu kapsamda Profound RF radyofrekans mikro iğne uygulamasıyla ameliyatsız olarak yapılan cilt germe işlemi de alanında yeni bir dönemi başlattı. Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu da dermal dokunun yenilenmesi, selülit tedavisi ve kırışıklıkların giderilmesinde kullanılan FDA onaylı Profound, hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de çok yeni bir uygulama

Bayraktaroğlu, cihazın diğer yüz gençleştirme ve vücut sıkılaştırma işlemlerine göre 5 kat daha etkin olduğunu belirterek ameliyatsız gençlik sağladığına dikkat çekti. Bayraktaroğlu, vücudun sarkma yaşanan bölgelerinde sunduğu çözümlerle öne çıkan Profound RF cihazının Türkiye'de sayılı merkezde bulunduğunu ifade etti.

Profound RF radyofrekans mikro iğne uygulamasıyla önce sarkmanın bulunduğu bölgeler ısıtılıyor. Isıtma işlemi yapılırken ise hastanın kaç derecede ne kadar ısıtıldığı görüntülenerek ısıtma işlemiyle cilde yüksek oranda elastikiyet, kolajen ve hyalüronik asit kazandırıldığı belirtiliyor. Ulthera ve Thermaj sınıfı cihazlar arasında bulunan Profound RF ile gerçekleştirilen uygulama yaklaşık 45 dakikada yapılıyor. Uygulanan bölgeye göre süre değişirken işlemin ardından ise 4-6 hafta sonrasında uygulamanın etkisi görülmeye başlanıyor.

"İşlem yaklaşık 45 dakika kadar sürüyor”

Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başlanan yöntem hakkında bilgiler veren Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, “Profound RF bir radyofrekans yüz ve vücut gençleştirme işlemi, cihazla cildinizin altını 70 derece ile 4 saniyeler boyunca ısıtarak buradaki kolajeni yeniden şekillendirmek ve problemli alanları sıkılaştırarak düzeltmeye yarayan bir cihaz.

Profound RF ile biz problemli alanları şu şekilde sınırlandırıyoruz; alt yüzümüz, yanak çevremiz aşağı sarkan dokular, boyun çevremiz, gıdılar, kol, iç bacak gibi bu bölgeleri gerçekten ısıtarak yeniden sıkılaştırarak problemlere çözüm olabiliyor. Bu gerçekten çok güçlü bir cihaz bunu yaparken hastanın kaç derecede ne kadar ısıtıldığını görebiliyoruz. Bir diğer kullanım amacı selülitler, özellikle basene yerleşmiş selülitlerin de kolajeni ısıtarak bu bölgedeki selülitlenmeyi azalttığı gösterilmiş. İşlem yaklaşık 45 dakika kadar sürüyor. Bu kaç bölge nerelere yapacağımıza bağlı olarak kısalabilir yada uzayabilir. İşlem sırasında hasta oldukça konforlu, lokal kremler sürüyoruz” dedi.

“Profound RF ameliyatsız yüz germe ve vücut germe yöntemlerinde şu an en etkili yöntem”

Profound RF radyofrekans mikro iğne uygulamasıyla olumlu sonuçlar alındığını belirterek etki süresine ilişkin bilgiler veren Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, “İşlem etkinliği yaklaşık 4-6 hafta sonra başlıyor. Biz hastalarımızı 3'üncü ayda resimliyoruz. Uygulama etkinliğini 1-2 yıl boyunca koruyor. Bu cihaz Türkiye'de henüz birkaç merkezde var.

Bu anlamda dünyada da çok yeni bir cihaz. Profound'un enerji aralığı diğer ameliyatsız yüz gençleştirme ya da vücut sıkılaştırma işlemlerine göre 5 kat daha etkin, çünkü sıcaklığı hem ölçebiliyoruz hem de süreyi belirleyebiliyoruz. Bu anlamda belki son on yılın en güçlü yüz ve vücut şekillendirici ve gençleştirici, sıkılaştırıcı cihazı oldu. Ameliyat olmak istemeyen hasta grupları için gerçekten ameliyatsız en etkili yöntemlerden biri haline geldi. Türkiye'de çok yeni biz uzun dönem sonuçlarını ancak Amerika'daki Avrupa'daki meslektaşlarımızın sonuçlarıyla görüyoruz. Bilimsel makalelerinde görüyoruz bunlar çok yüz güldürücü sonuçlar o anlamda bende çok ümitliyim. Ameliyatsız yüz germe ve vücut germe yöntemleri içerisinde şu an en etkili yöntem” dedi.

Hasibe Karadağ - Oğuzcan Yazar