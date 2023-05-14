Ameliyattan çıkıp oy kullanmaya gitti

Mustafa Kızıltepe oyunu müdürü olduğu ve seçimde de bina sorumlusu olarak görev yapacağı Yeşilyurt Fatih İlkokulu'nda kullandı. Son kattaki sandığına çevredekilerin yardımıyla tekerlekli sandalyesi ile taşınan Kızıltepe oyunu kullanarak tedavisinin devam ettiği Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisine geri döndü. Kızıltepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadığı rahatsızlığı anlatan Kızıltepe, "13 Mayıs günü gece rahatsızlandım Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine geldik. Burada yapılan muayene sonucunda apandisitimin patladığı tespit edildi. Acil olarak ameliyata alındım. Şu anda sağlığım yerinde. Vatandaşlık görevimi yerine getirmek için oyumu kullandım. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

Hüseyin Keskin

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