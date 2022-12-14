Amerika'da alamadığı hizmeti Bursa'da gördü

Amerika'dan Avrupa'ya tatil için çıkan Wendy Mitchell, 6 aylık tatili sırasında sevdiği aktivitelerden diz ağrıları sebebiyle mahrum kalınca, eşiyle birlikte tedavi için araştırmaya başladı. Daha önce Amerika'da diz protezi ameliyatından fazla memnun kalmadığı için çekinceler yaşayan Wendy, Türkiye'nin bu konuda önemli başarılara imza attığını öğrendi. Yaptığı araştırmaların neticesinde Bursa'ya gelen çift, geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Türk doktorlarına teşekkür eden Wendy, yaşadığı süreci ise şöyle anlattı;

“Diz problemlerim yüzünden yapmak istediğim birçok şeyi yapamıyordum. Yürümekte bile zorlanıyordum ki, bisiklet binmeyi çok severim. Tedavi olmaya karar verdiğimde sadece Avrupa'daki en iyi cerrahlar diye aradım. İnternet beni Türkiye'ye yönlendirdi. Daha detaylı aramalarımın sonucunda Dr. Kayhan Turan'ın ismi karşıma çıktı. Onun hakkında bulabildiğim değerlendirmelerin hepsini okudum. Oradan, birkaç gün içinde randevu ayarladık ve sonrasında eşimle birlikte geldik. Kinematik (kişiselleştirilmiş) robotik diz ameliyatımı oldum. Beş yıl öncede Amerika'da normal bir diz protezi yaptırmıştım. Ancak önceki ameliyatımda ve sonralarında çok fazla acı çekmiştim. Türkiye'de aldığım bakımın kalitesinin çok çok daha iyi olması beni memnun etti. Daha önce robotik tarzda ameliyat olan kimseyi bilmiyorum. Şu an çok iyiyim. Kısa sürede normal hayatıma dönebildim. Eşimle birlikte Avrupa seyahatimize devam edeceğiz. Ameliyat süresinin ve ameliyattan sonraki sürecinin kısa olması yurt dışından gelenler için çok önemli. Çünkü çoğu turist buraya gelip aylarca kalamaz” dedi.

“Diz protezi ameliyatı Avrupa seyahatini engellemedi”

Avrupa seyahatine kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Wendy, “Türkiye'ye veya Avrupa'ya özellikle ameliyat için seyahat etmedik. Haziran'da Amerika'dan ayrıldığımızda, sadece seyahat etmeyi planlıyorduk. Ama diz ağrılarım zamanla kötüleşti. Belki de diz protezi ameliyatına ihtiyacım var diye düşündüm. O zaman araştırmalarıma başladım. Amerika'dan ayrıldığımızda Türkiye'ye geleceğimizi hiç düşünmemiştik. Ama aramalarım Türkiye'yi gösterince, bu beni Türkiye'deki en iyi doktorları bulmak ve Türkiye'nin neden ameliyatlarıyla bu kadar ünlü olduğu konusunda başka bir araştırmaya götürdü. Doktorlar, ‘Tamam, artık hastanede kalmaya ihtiyacınız yok' dediğinde bu sorumun cevabını da yaşayarak almış oldum. Türkiye'den ayrılmayı ve Avrupa'yı dolaşmaya devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Omurga ameliyatı için de Amerika değil, Türkiye'yi tercih edeceğim”

Bir başka sağlık sorunu içinde yine Türkiye'ye geleceğini belirten Wendy, “Hazır olduğumda omurga ameliyatı içinde Türkiye'ye geleceğim. Doktorlar uygun bir aday olduğumu onayladı. Seyahatimizi tamamladıktan sonra geri döneceğiz. Amerika'da; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Röntgen (X- ray) ve diğer tetkiklerin hepsi için ayrı ayrı randevu almanız gerekir ve tüm sonuçların çıkması haftalar hatta aylar alır. Ama burada her şey aynı gün içinde halledildi. Tüm süreç sadece üç buçuk saat sürmesine çok şaşırdım. Bu yüzden Amerika'ya geri dönüp aylarca beklemektense, yine tedavi olmak için Türkiye'ye geleceğim” şeklinde Türk doktorlarından aldığı hizmetin memnuniyetini dile getirdi.

Eşi ise ameliyat ve ameliyat sonrası egzersizlerde Wendy'i bir an bile yalnız bırakmadı. Bazı anlarda ise, Wendy eşi ile birlikte uzmanların gösterdiği egzersizleri yaparak keyifli dakikalara imza attı.

2016 yılından bugüne kadar 2000'den fazla başarılı robotik cerrahi ameliyatına imza atan Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği (ROCD) Başkanı Op. Dr. Kayhan Turan, “2016 yılında Türkiye'de ilk kez Bursa'da robotik tam diz protez ameliyatını, 2018 yılında ise robotik tam kalça protez ameliyatını uyguladık. Hem robotik cerrahi hem de kinematik yöntemle gerçekleştirilen diz protezi ameliyatlarını, ortopedi alanındaki güncel tedavi yöntemlerini Türkiye'de ilk defa bizler Bursa'da gerçekleştirdik. Türkiye'de kinematik yöntem ile gerçekleştirdiği başarılı Robotik diz protezi ameliyatları ile Amerika'da Journal of Robotic Surgery dergisinde yayınlanan makalede Türk hekimlerinin başarısını gözler önüne serdik. Yapmış olduğumuz çalışmalarla dünyaya öncülük ediyoruz” dedi.

Abdullah Çibir

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