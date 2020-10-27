Amerika'da kira garantili konut yatırım fırsatı

Yatırımlarını yurtdışına taşıyarak döviz üzerinden karşılığını almak isteyenler artık ABD'den ev sahibi olabiliyorlar. 15 yıldır Amerika'da 5 yıldır ise Türkiye'de hizmet veren Trusa Investment Management geniş konut portfolyosu sayesinde ABD'de her bütçeye ve ihtiyaca özel evi bularak sahipleriyle buluşturuyor. Firma satın alınan evlere kira garantisi sigortası yaptırıyor ve Amerikan konsolosluğunda başlayacak işlemler ile yatırımcıların Amerika'ya gitmesine gerek kalmadan aldıkları evlerin tüm satın alma, kiralama, vergilerin takibi ve sonrasında kiraların toplanıp hesaplara yatırılması gibi tüm takip yönetimini sağlıyor. Böylelikle kiracı garantisi opsiyonu ile evi satın alır almaz hiç beklemeden yatırımınızdan gelir elde edebiliyor ve dolar kuruyla kiraya verilen evden Türkiye'dekine oranla daha yüksek bir kazanç sağlayabiliyorsunuz.

“Kazancınız Türkiye'deki aynı fiyata alınabilecek evin kira getirisinin üç katı”

Uzun yıllar ABD'de yaşayan Trusa'nın CEO'su Erdem Sezer firma olarak verdikleri hizmet hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Erdem Sezer, dolar olarak alınan kiranın, Türkiye'deki aynı fiyata alınabilecek evin kira getirisinin neredeyse üç katı olduğundan dolayı iyi bir yatırım fırsatı olabileceğini düşünerek yola çıktığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti;

“1996 yılında Amerika'ya lise eğitimi almak için gittim. Lise, üniversite, iş hayatı derken yaklaşık 12 yıl Amerika'da kaldım ve bu süre zarfında Amerika'da birkaç ev aldım. Dolar olarak alınan kira, Türkiye'deki aynı fiyata alınabilecek evin kira getirisinin iki, neredeyse üç katıdır. Buradan yola çıkarak firmamı kurdum. Şu anda İstinye'deki merkez ofis olmak üzere, Amerika'da 5 ofis ve 47 kişilik profesyonel çalışanımız bulunuyor.”

Amerika'ya gitmeden 30 gün içinde Amerika'dan ev sahibi olun



Amerika'da doğru yatırım evini seçerek Türkiye'ye kıyasla 2-3 kat daha fazla kira geliri elde etmenin artık kendileriyle oldukça kolay olduğunu kaydeden Sezer, “Bütçenize ve beklentilerinize uygun evi ekibimiz ile birlikte seçtikten sonra, ekspertiz ziyaretinden konsolosluk randevusuna kadar bütün işlemleri Trusa sizin adınıza gerçekleştiriyor. Bu süreçte yapmanız gereken tek şey, firma danışmanlarıyla birlikte Amerikan Konsolosluğu'na giderek satın alma işlemini tamamlamak. Böylece yaklaşık 30 gün içerisinde, Amerika'da ev sahibi olabiliyorsunuz. Üstelik ev sahibi olduktan sonra kira garantisi sigortası opsiyonu ile evinizin kiralama işlemlerini de firmamız üstleniyor ve her ayın 7'sinde kiranızı hesabınıza yatırıyor. ‘Sorunsuz yatırım, döviz ile kazanç' mottosunu kullanan firmamız ile iletişime geçerek daha fazla ayrıntı almak mümkün” diye konuştu.

Kira geliri katlanan evler Trusa'da

Son olarak da kur farkından dolayı kira gelirlerinin ikiye hatta üçe katlandığından dolayı ABD'de ev sahibi olmak isteyenlere oldukça kazançlı bir yatırım fırsatı sağladıklarını belirten Sezer, “15 yıllık deneyim ve 900'den fazla yatırımcı referansı ile Trusa olarak bu ayrıcalığı farklı mecralardan duyurmayı hedefliyoruz. Markamızın sunduğu fırsatları takip etmek ve bilgi almak için iletişim numaralarımızdan ekibimiz ile irtibata geçebilir ayrıca firmamızın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yatırım için doğru bir gayrimenkul almak adına tüm tecrübemiz ile sizin için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.