Amerika'da konut yatırımı yapmanın yolları

Trusa Investment Management, Amerika'da 5 ofis ve 47 kişilik profesyonel ekibi ile oluşturduğu alt yapısı sayesinde, müşterilerinin ev satın alma ve sonrasındaki işlemlerini gerçekleştiriyor. Yatırımcıların 30 gün içinde ev sahibi olabildiklerini söyleyen Trusa'nın CEO'su Erdem Sezer, dolar kuruyla kiraya verilen evlerden Türkiye'dekine oranla daha yüksek bir kazanç sağlandığını ifade ederek ABD'de ev alırken sıkça sorulan ve dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

‘'ABD'de ev almak için doğru zaman''

Öncelikle, ABD'de gayrimenkul almak için yılın belirli bir dönemini beklemeye gerek olmadığını, her dönemin alım için uygun bir zaman olduğunu belirten Erdem Sezer sözlerine şöyle devam etti: “Gayrimenkul uzun dönemli bir yatırım olduğu için her zaman düzenli kazanç sağlar. Alacağınız kira, her ay dolar hesabınıza yatar ve sabit bir dolar geliriniz olur. Yıl içindeki döviz kuru dalgalanmaları sizi etkilemez, çünkü evinizi bugün alıp 3 ay sonra satmazsınız, eviniz size en az 3-4 yıl düzenli kira geliri sağlar ve enflasyona karşı paranızı korur.

"ABD'de ne zaman ev alırsanız alın, doğru bir yatırım kararı almış olursunuz.”

Sezer ayrıca, seçilen eyalet, gayrimenkul vergisi tutarı, seçtiğiniz şirketin ABD'de ofisinin olup olmaması gibi konuların da gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu ekledi. ABD ev almak isteyen yatırımcıların 1 ev yerine birden fazla ev almaları gerektiğini, çünkü nakit ihtiyaçları olduğunda küçük evleri daha hızlı ve düşük komisyon masrafıyla satabileceklerini vurguladı.

“Eviniz yıllık, maliyetinin yüzde 10'u kadar kazanç sağlar”

Sezer, evin amortisman yani kendini geri ödeme süresinin ortalama 9.5-10 yıl olduğunu, evlerden maliyetin yüzde 10 kadar yıllık kazanç sağlanabileceğine değinerek, “Örnek vermek gerekirse, Hamdi Alkan Trusa'nın oldukça eski müşterilerinden biridir. Yaklaşık 5 sene önce Trusa ile ABD'den evini aldı. Hamdi Bey, evini aldığında dolar henüz 2,70 seviyelerindeydi, bugün ise neredeyse 3 katına çıkmış durumda. Geçen 5 senede ev kira getirisi sayesinde, aldığı evin yaklaşık yüzde 60'ını ödedi denilebilir. Sizde böyle bir yatırım yapmış olsaydınız 5 sene önce yatırdığınız 200 bin TL bugün 662 bin TL olacaktı, ek olarak bu süre içerisinde ev size 221 bin TL kira geliri sağlayacaktı'' şeklinde konuştu.

Son olarak Erdem Sezer, ABD'de alınabilecek bir evin Türkiye'de aynı fiyata alınabilecek bir evin kira getirisinin 3 katına yakın kazanç sağlayacağını ve tüm işlemlerin şirket bünyesindeki alanlarında yetkin, güvenilir ve tecrübeli bir ekip tarafından hızla gerçekleştirileceğini belirtti ve şunları ekledi; “Hizmetlerimizi takip etmek ve her konuda bilgi almak için iletişim numaralarımızdan ekibimiz ile irtibata geçebilir ayrıca firmamızın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ABD'de kazançlı, güvenilir ve düzenli getirisi olan bir yatırım yapabilmeniz için her konuda yanınızda olacağız.”