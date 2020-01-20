Amerikalıların saç ekimi için Türkiye'deki tercihi Hair Center Of Turkey

ABD'den gelerek Türkiye'de saç ekimi yaptırmak için sıraya giren müşterilerin hızla artması ile Hair Center Of Turkey Genel Koordinatörü Sinan Özer Brezilya'dan sonra şimdi de ABD'de saç ekim kliniği açma kararı aldı. Türkiye'deki tüm imkanların buradaki yeni klinikte de olduğunu ifade eden Özer, ABD'de yaşayan Türkleri de Hair Center Of Turkey saç ekim kliniğine beklediğini ifade etti.

Hair Center Of Turkey Genel Koordinatörü Sinan Özer yabancıların, daha düşük maliyetli olmasından dolayı Türkiye'deki saç ekim merkezlerini tercih ettiğini ve ülkemize bir yıl içinde saç ekimi için gelenlerin sayısının 2018 yılı itibari ile 500 bini geçtiğini ve Türkiye'de her saat ortalama 10 hastanın saç ekimi operasyonuna girdiğini ifade etti.

Hair Center Of Turkey Brezilya'da açılan şubesinin ardından şimdi de ABD'de açılan yeni kliniği ile hem Amerika'da yaşayan Türklerin kolaylıkla burada saç ekimi yaptırmasını sağlayacak hem de Amerikalıların daha az maliyetle daha kaliteli saç ekimi yapmasına olanak sağlayacak.

