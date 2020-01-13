İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor

Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor
Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu bünyesinde sahada görev yapacak robot savaşçıların üretimini gerçekleştirecek firmalar belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ordusuna katmak üzere yeni nesil robot savaşçıların üretimi için harekete geçti.

Saha görev alacak hafif ve orta ölçekli robot savaşçıların prototip üretiminin Textron ile QinetiQ North şirketlerinin üstleneceği açıklandı. Prototiplerin insansız araçların savaş alanlarında kullanımı konusunda orduya entegre edilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi. Dört hafif ve dört orta ölçekli üretilecek olan robotik savaşçılar, 2021'in sonlarına doğru test çalışmalarına başlayacak.

Askerlere yönelik risk azalacak

General Ross Coffman yaptığı açıklamada, "Robotlar karada savaş operasyonlarını yürütme tarzımızda devrim yapma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı. Coffman, robotik savaşçıların kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer silahlar konusunda keşif yapma ve düşman tarafındaki pozisyonlar hakkında bilgi verme konusunda kullanılacağını ve daha fazla zaman kazandıracağını belirterek askerlere yönelik riskin azalacağını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.