Amir, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1'lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Kartal'ın devre arası kadroya kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı forma ile Süper Lig'de çıktığı 10 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.

Yunus Kılıç



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