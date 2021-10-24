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Amman'ın en büyük çarşısında korkutan yangın

Amman'ın en büyük çarşısında korkutan yangın
Amman'ın en büyük çarşısında korkutan yangın

Ürdün'ün başkenti Amman’da bulunan en büyük çarşısında yaşanan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Amman’ın en büyük çarşısında korkutan yangın - Tıkla İzle

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan ve başkentteki en büyük çarşı olan Raghavan'da büyük bir yangın çıktı. Halk Güvenliği Yöneticisi Amer Al-Sartawi, Sivil Savunma Yönetimine bağlı İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü duyurdu. Amer Al-Sartawi, itfaiye ekiplerinin yangına etkili şekilde müdahale ettiğini ve bu sayede yangının başka alanlara sıçramasının önlendiğini de belirtti. Büyük yangın sonrası herhangi bir yaralanmanın veya can kaybının yaşanmadığı da öğrenilirken, kısa süreli panik yaşandı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Raed Mah'D Khalil Subaih
 

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