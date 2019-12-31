Amorti Çeyrek Yarım Milli Piyango 2020 Yılbaşı 'Amorti Sorgulama' MPİ Yılbaşı çekilişi 2020 amorti sonuçları

Amorti Çeyrek Yarım Milli Piyango bilet sorgulama, 2020 milli piyango yılbalı çekiliş sonuçları... 80 milyonluk büyük ikramiye için nefesler tutuldu. Saat 15.00 'da başlayacak olan çekiliş ile ilgili 2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı işte bu haberimizde yer alıyor. Yılbaşı çekiliş sonrasında açıklanan ikramiye numaralarını bu haberimiz üzerinden sıralı bir şekilde sorgulayabileceksiniz. İşte Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirmiş olduğu 2020 yılbaşı çekilişine dair tüm detaylar...

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Milli Piyango İdaresi verileri baz alındığında 2020 senesi için 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi. 2007 ila 2008 senesinde 25 milyon lira olan ikramiye tutarı 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. 2016'da 60 milyon lira olan büyük ikramiye tutarı 2017'de 61 milyon lira, 2018'de ise 70 milyon lira olmuştu.

2020 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? (Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları)

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango 2020 çekilişinde bu yıl 80 milyon lira ikramiye dağıtılacak...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

MİLLİ PİYANGO İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.