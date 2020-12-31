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Amorti rakamları Milli Piyango 2021|Yılbaşı çekiliş sonuçları Amorti Sorgulama

Amorti rakamları Milli Piyango 2021|Yılbaşı çekiliş sonuçları Amorti Sorgulama
Amorti rakamları Milli Piyango 2021|Yılbaşı çekiliş sonuçları Amorti Sorgulama

Milli Piyango bu yılbaşında verilecek ikramiyenin tutarı tam 100 milyon TL. Vatandaşlar 2021 yılbaşı çekiliş sonuçlarında çıkan şanslı amorti rakamların hangisi olduğunu merak ediyor. 2021 Milli Piyango 'Amorti' rakamları hangi numaralara çıktı? Açıklandığı andan itibaren bu haberimizden sonuçları sorgulayabilirsiniz.

2021 Milli Piyango sonuçları amorti bilet sorgulama ekranı... Yılbaşı için özel olarak yapılan Milli Piyango çekilişinde bu yıl büyük ikramiye olarak 100 milyon lira verileceğinin açıklamasının ardından biletlerini alan vatandaşlar çekilişin başlayacağı saati büyük bir heyecan içerisinde beklemeye başladı. Milli Piyango'da  ikramiye sonuçları ile birlikte büyük ikramiye olan 100 milyon TL'nin çekiliş saati 23.00 olarak açıklandı. Gerçekleşen çekiliş sonrasında ikramiye numaralarını ve 2021 amorti milli piyangı amorti rakamları ve sıralı tam listesini bu haberimiz üzerinden sorgulayabileceksiniz. 

2021 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? (Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları)

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

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