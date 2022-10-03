Ampute Futbol Milli Takımı, son 16'da Meksika ile eşleşti

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Ampute Futbol Milli Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada Haiti ile karşılaştı. Haiti 15. dakikada Richard Redondo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, milliler 23. dakikada Kemal Güleş'in kaydettiği golle yanıt verdi. Mücadelede başka gol olmazken karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Son 16 turuna yükselmeyi bir önceki maçta garantileyen Ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Grubu'nu aynı puana sahip lider Haiti'nin arkasında averajla ikinci sırada tamamlayarak Meksika ile eşleşti.

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