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Ampute Futbol Milli Takımı, son 16'da Meksika ile eşleşti

Ampute Futbol Milli Takımı, son 16'da Meksika ile eşleşti
Ampute Futbol Milli Takımı, son 16'da Meksika ile eşleşti

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçında Ampute Futbol Milli Takımı, Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlar son 16 turunda Meksika ile karşılaşacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Ampute Futbol Milli Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada Haiti ile karşılaştı. Haiti 15. dakikada Richard Redondo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, milliler 23. dakikada Kemal Güleş'in kaydettiği golle yanıt verdi. Mücadelede başka gol olmazken karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Son 16 turuna yükselmeyi bir önceki maçta garantileyen Ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Grubu'nu aynı puana sahip lider Haiti'nin arkasında averajla ikinci sırada tamamlayarak Meksika ile eşleşti.

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