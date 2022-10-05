Ampute Milli Takımı çeyrek finalde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, Son 16 Turu'nda Arjantin'i 4-0 mağlup eden Fas'la çeyrek finalde eşleşti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanan maçta Millilerin gollerini 11, 23 ve 40. dakikalarda hat trick yapan Ömer Güleryüz, 38. dakikada Savaş Kaya ve 49. dakikada Şeyhmus Erdinç attı.

Riva'daki müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Günay, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Üçdan ve Talat Papatya, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve TBESF Başkanı Muaz Ergezen tribünden izledi. Maç sonunda Bakan Kasapoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Milliler ile bir araya gelerek başarılarından dolayı ay-yıldızlı teknik heyet ve oyuncuları kutladı.

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-Yıldızlılar, çeyrek finalde 6 Ekim Perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fas'la karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Son 16 Turu'nda Meksika'yı geçen milliler, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finaldeki Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından Son 16 Turu biletini aldı.

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