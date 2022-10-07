Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Milliler, diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola'ya finalde rakip oldu.

Vadofone Park'ta binlerce taraftarın desteği altında Özbekistan karşısına çıkan ay-yıldızlılar, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle galibiyete ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilleri Murat Aksu ve Yusuf Günay, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen yarı final müsabakasını tribünden takip etti.

Türkiye ile Angola arasındaki Dünya Kupası finali, 9 Ekim'de saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti.

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