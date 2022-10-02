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Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Liberya'yı 5-0 yenerek son 16'ya kaldı

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Liberya'yı 5-0 yenerek son 16'ya kaldı
Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Liberya'yı 5-0 yenerek son 16'ya kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki 2. maçında Liberya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Liberya ile karşılaştı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 Nolu sahada oynanan maçta millilerin gollerini 6, 25+1 ve 30. dakikalarda Ömer Güleryüz, 36. dakikada Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya kaydetti. Ay-Yıldızlılar bu sonuçla A Grubu'nda 6 puanla ilk iki sırayı garantileyerek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde 24 takımın katılımı ile düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda yarın 6 grupta toplam 12 maç yapılacak. Bu müsabakaların tamamı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak.

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