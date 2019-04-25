Ana gündem ‘S-400' ve YPG'ye destek

Haziran ayında Japonya'da düzenlenecek G-20 zirvesi ile Aralık ayında Londra'da yapılacak NATO liderler zirvesinde bir araya gelmesi planlanan iki liderin, bu zirveler öncesinde de baş başa görüşmesi bekleniyor. Erdoğan-Trump görüşmesinin tarihi henüz netleşmezken; Erdoğan'ın ajandasında bir çok başlık bulunuyor.

* Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan ‘güvenli bölge'nin masada olacağı görüşmede Menbiç ve Fırat'ın doğusunda bulunan YPG/PYD'nin durumunun da gündeme geleceği belirtiliyor. Ankara'nın bu konuda öncelikli talepleri arasında; PYD/YPG'ye verilen silahların geri toplanması, terör örgütünün Menbiç'ten çekilerek bölgenin gerçek sahiplerine bırakılması bulunuyor.

* ABD açık bir şekilde Türkiye'ye “S-400 almaktan vazgeç” mesajını verirken ekonomik yaptırımların yanı sıra F-35 proje ortağı Türkiye'yi bu projeden çıkartılabileceğini belirtiyor. Ankara ise S-400'lerden geri adım atmayacağını açıklarken Trump-Erdoğan görüşmesinde bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

* Ankara-Washington hattında yaklaşık üç yıldır çözülmeyi bekleyen bir başka sorun ise FETÖ elebaşının iadesi. Geçtiğimiz yıl şubat ayında ortak çalışma grupları oluşturulmuştu. Bilgi ve belgeler sunulmasına rağmen ABD tarafından somut bir adım atılmadı.

* Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanınması ve Suriye'ye ait Golan Tepeleri kararının gündem gelmesi beklenirken, Erdoğan bu adımlardan duyulan rahatsızlığı muhatabına ileteceği belirtiliyor.