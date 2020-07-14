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Anadolu akın akın Ayasofya'ya koşuyor

Anadolu akın akın Ayasofya'ya koşuyor
Anadolu akın akın Ayasofya'ya koşuyor

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından tarihi cami ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşların ve turistlerin Ayasofya’ya ilgisi artarak devam ediyor.

Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması kararının ardından cami önüne vatandaşların ziyareti devam ediyor. Binlerce insan şimdiden ‘24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da nasıl namaz kılabiliriz' diye program yapıyor.

Eline Türk bayrağını alan Ayasofya'nın önüne gelerek caminin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Öte yandan 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınacak camide üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya Camii çevresinde polis barikatlarıyla girişler tamamen kapatılırken, camii çevresine gelen vatandaşların üstleri ve çantaları aranarak meydana alınıyor.

İsmail Coşkun
 

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