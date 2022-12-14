Anadolu Ateşi 24 Aralık'ta AKM'de yanacak

Halk danslarını bale, modern dans ve diğer dans disiplinleriyle sentezleyerek kültürel bir şölen sunan Anadolu Ateşi, 3 Aralık'ta gerçekleşen performansın gördüğü yoğun ilginin ardından 24 Aralık Cumartesi günü bir kez daha İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak. Doğu ile batı kültürlerini buluşturan gösterinin biletlerine Biletinial üzerinden ulaşılabilecek.

Adil Özdemir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.