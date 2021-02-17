Anadolu donuyor! İşte en soğuk şehirler…

Anadolu soğukla mücadele ediyor. Yurdu etkisi altına soğuk hava dalgası ile birlikte Anadolu'da birçok ilde sıcaklıklar sıfırın altında ölçülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre en düşük sıcaklık -17 ile Sivas'ta ölçülürken onu -16 ile Yozgat ve -12 ile de Kars izledi.
İşte soğuk havanın etkisi ile sıfırın altında ölçülen en soğuk şehirler:
Sivas: -17
Yozgat: -16
Kars: -12
Erzurum: -11
Kayseri: -11
Bolu: -11
Nevşehir: -10
Ankara: -9
Ardahan: -9
Karaman: -9
Kırıkkale: -9
Kırşehir:-9
Çankırı:-9
Afyonkarahisar: -8
Aksaray: -8
Bayburt: -8
Çorum:-8
Kütahya: -8
Niğde: -8
Eskişehir: -8
Kastamonu: -7
Amasya: -7
Tokat: -7
Gümüşhane: -6
Konya: -5