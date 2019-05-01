Anadolu Efes, 18 yıl sonra!

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona'yı geçerek adını Final-four'a yazdırdı. Efes böylece son 4'de 3. kez mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, Euroleague'de Final Four'a kalan ilk Türk takımı olurken, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Final-Four'a kalarak en iyi dört takım arasına girmiş, her iki sezonda da 3. olmuştu.

1996 yılında Avrupa Koraç Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, Türk spor tarihine geçerek bir Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı unvanını almıştı.

Efes ayrıca 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Euroleague'de ilk kez son 4 takımın arasına kaldı.

Oğuzhan Ort