Anadolu Efes, 18 yıl sonra Final-Four için parkede

THY Euroleague Play-Off serisi 4. maçında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de Palau Blaugrana'da Barcelona ile karşılaşacak. Seride lacivert-beyazlılar 2-1 üstün bulunuyor. Efes, bu karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final-Four'a yükselecek. Anadolu Efes'in yenilmesi durumunda ise son müsabaka 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

18. randevu

Anadolu Efes ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes 10 kez parkeden galip ayrılırken, Barca ise rakibini 7 kez mağlup etme başarısı gösterdi. İki takım bu sezon ise 5 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda lacivert-beyazlıların 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

18 yıl sonra Final-Four için

Anadolu Efes, son olarak 2000-2001 sezonunda Suproleague'de Final-Four oynadı. Bu tarihten sonra Final-Four'a kalamayan lacivert-beyazlılar, Barcelona'yı geçmesi durumunda 18 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Efes, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Euroleague'de ise ilk son 4 takım arasına kalma heyecanı yaşayacak.

Efes, Barcelona'yı elemesi durumunda İspanya'daki Final-Four'da Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Oradaki seride de sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

Oğuzhan Ort