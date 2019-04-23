Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oluyor

İki takım arasında oynanacak play-off serisinin 3. maçı Palau Blaugrana'da TSİ 22:00'de başlayacak. Anadolu Efes serinin ilk karşılaşmasını 75-68 kazanmış, ikinci maçı 72-74 kaybetmiş ve seride durum 1-1'e gelmişti. Avrupa arenasındaki 654. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bugüne oynadığı 653 karşılaşmada 361 galibiyet ve 292 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 406. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar 204 galibiyet ve 201 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, Efes 10 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta lacivert-beyazlılar 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada Efes 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet elde etti.