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Anadolu Efes bu sezon 2 kupa kazandı

Anadolu Efes bu sezon 2 kupa kazandı
Anadolu Efes bu sezon 2 kupa kazandı

Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda zafere ulaşırken, 18 yıl sonra THY Euroleague’de Final-Four oynama başarısı gösterdi.

Anadolu Efes, başarılı bir sezonu geride bıraktı. Bu sezon 4 kulvarda mücadele eden lacivert-beyazlılar, 2'sinde ipi göğüsledi, 2'sinde ise finalde kaybetti. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Efes, finalde Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup etti. PTT Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, rakibine 80-70 yenildi.

18 yıl sonra Final-Four geldi

THY Euroleague'de 18 yıl sonra Final-Four oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe'yi 92-73 yendi ve finale çıktı. Tarihinde ilk kez finalde oynayan Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya 91-83'lük skora mağlup oldu.

Son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe'yi 4-3 ile geçen lacivert-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.

Oğuzhan Ort


 

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