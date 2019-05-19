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Anadolu Efes CSKA Moskova Canlı İzle Bein Sports| Anadolu Efes CSKA Moskova Canlı Skor

Anadolu Efes CSKA Moskova Canlı İzle Bein Sports| Anadolu Efes CSKA Moskova Canlı Skor
Anadolu Efes CSKA Moskova Canlı İzle Bein Sports| Anadolu Efes CSKA Moskova Canlı Skor

Anadolu Efes CSKA Moskova Canlı İzle Bein Sports... THY Avrupa Ligi Euroleague tarihinde ilk kez finale kalan temsilcimiz Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile final karşılaşmasına çıkacak.İşte bıu zorlu maça dair detaylar...

Anadolu Efes CSKA Moskova Canlı İzle Bein Sports... Anadolu Efes-CSKA Moskova finali 19 Mayıs Pazar  günü TSİ 21.30'da oynanacak. Real Madrid de aynı gün Fenerbahçe Beko'yla üçüncülük maçına TSİ 18.30'da çıkacak. Mücadeleler beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.  Anadolu Efes, Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. Lacivert-beyazlı takım, kupayı kazanması halinde, bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak.

Avrupa Ligi tarihinde 20 kez karşılaşan iki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında CSKA Moskova'nın 17-3 üstünlüğü bulunuyor. Anadolu Efes, 23 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

Anadolu Efes CSKA Moskova nasıl canlı izlenir?



Anadolu Efes CSKA Moskova maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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