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Anadolu Efes, deplasmanda aldığı galibiyetle seride öne geçti

Anadolu Efes, deplasmanda aldığı galibiyetle seride öne geçti
Anadolu Efes, deplasmanda aldığı galibiyetle seride öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’yu 74-57’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu yenen Anadolu Efes 2-1 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırladı. Çekişmeli geçen mücadelede parkeden lacivert-beyazlılar 74-57 galip açıktı. Bu sonuçla Efes seride 2-1 öne geçti. Kendi sahasında başlayan serinin ilk maçında Fener'e yenilerek ev sahibi avantajını rakibine kaptıran Anadolu Efes, bu müsabakanın ardından ev sahibi avantajını geri aldı. 

Toplamda 4 galibiyete ulaşan ekibin şampiyon ulaşacağı serinin 4. müsabakası 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de yine Fenerbahçe'nin sahası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.  

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe: Melli 11, Melih 2, Kalinic 17, Sloukas 4, Guduric 7, Sinan 2, Ali Muhammed 13, Ahmet 1, Datome
Başantrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 19, Doğuş 2, Metecan, Onuralp, Sertaç, Moerman 16, Micic 15, Dunston 3
Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 17-22 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 26-36 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 45-56 (Anadolu Efes lehine)  

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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