Anadolu Efes, Egemen Güven'i transfer etti

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu Egemen Güven ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Pınar Karşıyaka altyapısından yetişen Egemen Güven, 2014-2019 yılları arasında İzmir ekibinin formasını giydi. Daha sonra birer sezon Türk Telekom ve Afyon Belediyespor takımlarında görev yapan Egemen, 2021-2022 sezonu başında Bursaspor'a transfer oldu.

Başarılı oyuncu, 2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka ile Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk, 2014 yılında da Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

25 yaşındaki oyuncu, Bursaspor formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde ise bu sezon 15 karşılaşmada 7.7 sayı, 4.6 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile görev yaptı. Eurocup'ta ise 8 karşılaşmada 9.9 sayı, 4.0 ribaund ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.