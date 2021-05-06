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Anadolu Efes, Ergin Ataman'la sözleşme yeniledi

Anadolu Efes, Ergin Ataman'la sözleşme yeniledi
Anadolu Efes, Ergin Ataman'la sözleşme yeniledi

Anadolu Efes, Başantrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Anadolu Efes'te üçüncü dönemini sürdüren Başantrenör Ergin Ataman, lacivertli-beyazlı ekiple iki yıllık sözleşme yeniledi. Efes'in başında 1 Euroleague ikinciliği, 1 Euroleague üçüncülüğü, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası, altyapılarda ise 1 Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, 3 Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve 2 Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunan Ataman, bu sene de Almanya'nın Köln kentinde yapılacak THY Euroleague Final Four'a takımını taşıdı.

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