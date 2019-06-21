Anadolu Efes Fenerbahçe Canlı İzle TRT Spor| Anadolu Efes FB Canlı Skor

Anadolu Efes Fenerbahçe Canlı İzle TRT Spor... Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i 85-69'luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde son müsabaka cuma günü Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar cezasından dolayı yer alamayacak. Seride iki takım da deplasmanda 1'er kez galibiyet çıkarabildi.İşte maça dair tüm bilgiler...

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Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan final serisinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe: 93

Fenerbahçe: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe: 82 - Anadolu Efes: 73

Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe: 76

Fenerbahçe: 85 - Anadolu Efes: 69

Ergin Ataman: “Gerçekleri tarih yazar, tarihi de ailemizle biz şampiyon olarak yazacağız”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Gerçekleri tarih yazar, tarihi de tüm dostlarımızla birlikte buradan çok güzel bir atmosferle ailelerimizde olduğu yerde biz şampiyon olarak yazacağız” şeklinde konuştu. Ataman ayrıca bu akşam ailesinin maça gelemediğini belirterek, cuma günü oynanacak maça Fenerbahçeli basketbolcularının, koçlarının ve yöneticilerinin ailelerini davet etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 85-69 yenildi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Vasilije Micic konuştu. Hücumda iyi oynamadıklarını belirten Ergin Ataman, “Larkin ile Micic dış atışlarda inanılmaz kötü oynadık. Buğrahan oyuna girdikten sonra iyi katkı verdi. İkinci yarıda uzun bir süre iyi oynamamıza rağmen savunma ile ayakta kaldık. Fenerbahçe'nin 39 ribaunduna, 26 ribaund ile karşılık verdik. Sonuçta Fenerbahçe kazandı. Onları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ergin Ataman: “Biz şampiyon olacağız”

Bu akşam şampiyon olamadıklarını bu yüzden de hiç üzgün olmadığını vurgulayan Ataman, “22 yıllık basketbol kariyerimde Türkiye'de 20'ye yakın, Avrupa'da da 4 final oynadım. Bu 4 finalden 3'ünü kazandım. Bu sene ilk kez kaybettim. Bütün şampiyonluk maçlarını ailem, çocuklarımla birlikte salondaydı. Çoğunda kazandık. Bazılarında salondalardı. Burada olmalarını çok istiyordum. Bugün buraya getiremedim.

Fenerbahçe oyuncularının, koçunun, yöneticilerinin ailelerini Sinan Erdem'e davet ediyorum. Çok güzel bir seri oynuyoruz. Türk basketbol tarihinde en muhteşem final serisini yaşıyoruz. 3-3 tarihi bir seri. Sözlerimi şöyle bitiyorum; gerçekleri tarih yazar, tarihi de tüm dostlarımızla birlikte buradan çok güzel bir atmosferle, ailelerimizle olduğu yerde, biz şampiyon olarak yazacağız” şeklinde konuştu.

Vasilije Micic ise Fenerbahçe'nin bu akşam daha iyi oynadığını, cuma günü seyircileri önünde kazanmak istediklerini söyledi.

Zeljko Obradovic: “Ben 6 yıldır buradayım, herhangi bir şey oldu mu?”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın ailesini bu maça getiremediğini ve cuma günkü maça Fenerbahçeli antrenör, basketbolcu ve yönetici ailelerini davet etmesi ile ilgili olarak, “Herkes, her yere gelmek için özgürdür. Burada kimsenin başına bir şey gelmez. Ben 6 yıldır buradayım. Herhangi bir şey oldu mu? Bu salonda herhangi bir kişi ve takımla sorun yaşadık mı?” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i skorla mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyunculardan Ali Muhammed açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Obradovic, "Taraftarların desteği bizim için çok önemli. Sezon boyunca destek oldular. Takım adına teşekkür ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ederim. 40 dakika sahada her şeyini verdikleri için. Sinan Erdem'deki son maçta gurur duyduğumu söylemiştim. O maçta Gigi'nin başına bir şey oldu. Gigi'de çok ciddi bir şeyi olmasına rağmen takım için elinden geleni yaptı. Ahmet'in de çok acısı vardı. O da iğne ile oynadı. Bu takım gurur ruhuyla gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Takım ruhuna sahibiz, savaşmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu seriden herkesin zevk aldığını düşünüyorum. Kolay değil, 14 günde 7. maçımız. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bütün hayatım boyunca son 2-3 aydır yaşadığım şeyleri yaşamadım. Çok fazla şey yaşadık. Sağlık olsun, başka şeylerde olsa takıma bir şeyler vermeye çalıştılar. Taraftarımız da bunun farkında. Cuma günü en iyisini yapmaya çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun gurur duymamız gerekiyor” diye konuştu.

“Ben 6 yıldır buradayım, herhangi bir şey oldu mu?”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın bugün ailesini getiremediğini, cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'na Fenerbahçe camiasının aileleri gelmelerini davet etmesi sorulması üzerine deneyimli antrenör, “Yorum yok. Herkes, her yere gelmek için özgürdür. Burada kimsenin başına bir şey gelmez. Ben 6 yıldır buradayım. Herhangi bir şey oldu mu? Bu salonda herhangi bir kişi ve takımla sorun yaşadık mı? Anadolu Efes sahasında da bir şey olmadı. Bütün rakiplerimize saygı duymalıyız. Ben her zaman basketbol ile ilgili konuşmadan yanayım” diye cevap verdi.

“Antrenörden önce sporcudan önce insan olmamız gerekiyor”

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son maçta yaşanan ambulans krizi sorusuna ise Obradovic, “İnsan olarak sorumluluk almamız gerekir. Antrenörden önce sporcudan önce insan olmamız gerekiyor. Görevli insanlara yardım etmek olan insanlar yardım etmiyorsa yorum yapmaya gerek yok. Hepimizin ailesi, kardeşi var. Hangi formayı giydiğiniz önemli değil” şeklinde konuştu.