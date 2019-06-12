Anadolu Efes - Fenerbahçe final serisi Ataşehir'e taşınıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ilk iki maçı normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes'in sahasında oynanmıştı. Artık seri Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul Ataşehir'de bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk iki müsabakasında iki takım da birer galibiyet elde etti. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak ekip, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak. Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki serinin 3. maçı yarın saat 21.00'de oynanacak.

Bu sezonki 10. maç

İki takım bu sezon 4 Basketbol Süper Ligi, 3 THY Euroleague ve 1'er kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası olmak üzere 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes parkeden 5 kez galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, ligde de bugüne kadar 129 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar 75, sarı-lacivertliler ise 54 galibiyet elde etti.

Oğuzhan Ort

