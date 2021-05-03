Anadolu Efes, Final-Four için parkede

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, yarın saat 19.45'te İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Serinin ilk iki müsabakası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve lacivert-beyazlılar parkeden 90-63 ve 91-76'lık skorlarla galip ayrıldı. Madrid, serinin üçüncü maçını 80-76, dördüncü mücadeleyi de 82-76 kazandı.

37. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 36 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 25 defa kazanan taraf oldu. Bu sezon oynanan 6 karşılaşmada ise 3-3'lük eşitlik var.

Avrupa kupalarında 725. maç

Anadolu Efes, Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 725. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 724 müsabakada 412 galibiyet, 312 mağlubiyet aldı. Efes, Euroleague'de ise 477. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 karşılaşmada 255 kez parkeden galip ayrılırken, 221 defa da kaybetti.