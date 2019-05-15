Anadolu Efes Final Four için yola çıktı

Bugünden itibaren hazırlıklarını Vitoria-Gasteiz'da sürdürecek olan Anadolu Efes'i Final Four boyunca yüzlerce Anadolu Efes taraftarı da yerinde destekleyecek. Final Four'daki ilk maçında cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, bu karşılaşmayı kazanması halinde CSKA Moskova - Real Madrid karşılaşmasının galibiyle Euroleague Finali'nde karşı karşıya gelecek.

Euroleague Finali, 19 Mayıs Pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko maçını kaybetmesi halinde ise yine 19 Mayıs Pazar günü 18.30 başlayacak üçüncülük maçında sahaya çıkacak.

Daha önce katıldığı iki Final Four organizasyonunu da üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes'in THY Euroleague Final Four 2019 kadrosunda şu isimler bulunuyor:

4. Doğuş Balbay (Kaptan)

0. Shane Larkin

1. Rodrigue Beaubois

3. Yiğitcan Saybir

6. Metecan Birsen

10. Onuralp Bitim

12. Brock Motum

15. Sertaç Şanlı

18. Adrien Moerman

19. Buğrahan Tuncer

21. Tibor Pleiss

22. Vasilije Micic

23. James Anderson

42. Bryant Dunston

44. Krunoslav Simon