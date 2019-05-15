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Anadolu Efes Final Four için yola çıktı

Anadolu Efes Final Four için yola çıktı
Anadolu Efes Final Four için yola çıktı

THY Euroleague 2018-2019 sezonunda Final Four’a katılma hakkı elde eden Anadolu Efes, İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek organizasyon için yola çıktı. İstanbul Havalimanı’ndan İspanya'ya hareket eden Anadolu Efes kafilesini taraftarlar, oyuncu yakınları ve medya mensupları uğurladı.

Bugünden itibaren hazırlıklarını Vitoria-Gasteiz'da sürdürecek olan Anadolu Efes'i Final Four boyunca yüzlerce Anadolu Efes taraftarı da yerinde destekleyecek. Final Four'daki ilk maçında cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, bu karşılaşmayı kazanması halinde CSKA Moskova - Real Madrid karşılaşmasının galibiyle Euroleague Finali'nde karşı karşıya gelecek.

Euroleague Finali, 19 Mayıs Pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko maçını kaybetmesi halinde ise yine 19 Mayıs Pazar günü 18.30 başlayacak üçüncülük maçında sahaya çıkacak.
Daha önce katıldığı iki Final Four organizasyonunu da üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes'in THY Euroleague Final Four 2019 kadrosunda şu isimler bulunuyor:

4. Doğuş Balbay (Kaptan)
0. Shane Larkin
1. Rodrigue Beaubois
3. Yiğitcan Saybir
6. Metecan Birsen
10. Onuralp Bitim
12. Brock Motum
15. Sertaç Şanlı
18. Adrien Moerman
19. Buğrahan Tuncer
21. Tibor Pleiss
22. Vasilije Micic
23. James Anderson
42. Bryant Dunston
44. Krunoslav Simon  

 

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