Anadolu Efes Final Four'da!

THY Euroleague Play-Off serisi 5. maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71'lik sonuçla mağlup ederek, Final-Four'a çıkma hakkı kazandı ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzar, Borys Ryzhyk, Mehdi Difallah

Anadolu Efes: Larkin 18, Beaubois 11, Doğuş, Moerman 18, Pleiss 5, Micic 10, Anderson 11, Dunston 7, Simon

Başantrenör: Ergin Ataman

Barcelona Lassa: Seraphin 4, Pangos 7, Ribas 8, Singleton 12, Hanga 9, Smits, Heurtel 12, Oriola 7, Kuric 2, Claver, Tomic 10

Başantrenör: Svetislav Pesic

1. periyot: 23-28 (Barcelona Lassa lehine)

Devre: 47-42 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 61-57 (Anadolu Efes lehine)

THY Euroleague'de Final-Four 17-19 Mayıs'ta İspanya'da

THY Euroleague'de Final-Four heyecanı 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitori Gasteiz şehrinde Fenerbahçe - Anadolu Efes ile CSKA Moskova - Real Madrid arasında oynanacak.

THY Euroleague'de Play-Off heyecanı sona erdi ve gözler Final-Four'a çevrildi. Final-Four bu sezon 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya'nın Vitori Gasteiz şehrinde organize edilecek. Turnuvada Zalgiris Kounas'ı eleyen Fenerbahçe Beko, Saski Baskonia'yı geçen CSKA Moskova, Panathinaikos'u saf dışı bırakan Real Madrid ile Barcelona'yı turnuvanın dışında bırakan Anadolu Efes mücadele edecek.

Final-Four'da Fenerbahçe ile Anadolu Efes, CSKA Moskova ile de Real Madrid finale çıkmak için oynayacak.

Anadolu Efes, 18 yıl sonra Final-Four'a adını yazdırdı

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde Barcelona'yı geçerek 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarından sonra 3. kez Final-Four'a kaldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona'yı geçerek adını Final-four'a yazdırdı. Efes böylece son 4'de 3. kez mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, Euroleague'de Final Four'a kalan ilk Türk takımı olurken, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Final-Four'a kalarak en iyi dört takım arasına girmiş, her iki sezonda da 3. olmuştu.

1996 yılında Avrupa Koraç Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, Türk spor tarihine geçerek bir Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı unvanını almıştı. Efes ayrıca 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Euroleague'de ilk kez son 4 takımın arasına kaldı.

Ergin Ataman 3. kez Final Four'da

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 3. kez Euroleague Final-Four'da mücadele edecek.

THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona'yı geçen Anadolu Efes'de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four'da 3. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan'da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı.

Oğuzhan Ort