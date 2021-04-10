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Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti

Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti
Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti

THY Euroleague'de normal sezon tamamlanırken, ligi üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off’ta İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti. Efes'in seride ev sahibi avantajı bulunuyor.

THY Euroleague'de normal sezon sona erdi. Anadolu Efes, ligi 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamladı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla play-off'ta İspanyol ekibi Real Madrid ile ile eşleşti. Madrid ise ligi 20 galibiyet, 14 yenilgi ile altıncı basamakta bitirdi. Üç galibiyet alan takımın Final-Four'a yükseleceği seride Anadolu Efes ev sahibi olma avantajına sahip. İki takım bu sezon oynadıkları maçlarda 1'er galibiyet aldı. Andolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 73-65'lik skorla kaybetti. Efes, İspanya'daki karşılaşmayı ise 108-83'lük skorla kazanmayı başarmıştı.

2020-2021 Euroleague Final-Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek. Karşılaşmaların tarih ve saatleri Euroleague tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak serinin programı şöyle:

1. maç

Anadolu Efes - Real Madrid

2. maç

Anadolu Efes - Real Madrid

3. maç

Real Madrid - Anadolu Efes

4. maç

Real Madrid - Anadolu Efes (Gerekirse)

5. maç

Anadolu Efes - Real Madrid (Gerekirse)

Oğuzhan Ort

 

 

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