Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti

Serinin 4. karşılaşması perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ilija Belosevic, Matej Boltauzer, Emilio Perez
Anadolu Efes: Shane Larkin 16, Chris Singleton 3, Elijah Bryant 4, Adrien Moerman 8, Buğrahan Tuncer 3, Tibor Pleiss 17, Vasilije Micic 20, James Anderson 2, Bryant Dunston 4
Başantrenör: Ergin Ataman
Olimpia Milano: Jerian Grant 11, Sergio Rodriguez 9, Tarczewski 4, Ricci 2, Biligha, Hall 16, Baldasso, Daniels, Shields 9, Kyle Hines 6, Ben Bentil 8, Luigi Datome
Başantrenör: Ettore Messina
1.Periyot: 25-17 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 42-35 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 59-56 (Anadolu Efes lehine)
Oğuzhan Ort - Samet Yalçın